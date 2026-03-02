TOKİ Muğla kurasına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi

TOKİ Muğla kura çekimi ile ilgili gelişmeler başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan kura takvimi doğrultusunda Muğla’daki projeye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Muğla’da toplam 6 bin 417 konutun inşa edileceği açıklanırken, kura çekimine katılacaklar listesi ve çekiliş tarihi araştırılmaya başlandı. Muğla TOKİ kura çekimi 4 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?

1 /5 TOKİ Muğla kura çekimi için heyecan dorukta. Muğla’da sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar kura tarihini ve saatini araştırıyor. TOKİ Uşak kura çekilişi ne zaman yapılacak? Muğla TOKİ kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı? soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 500 bin sosyal konut Muğla kura tarihine ilişkin detaylar.

2 /5 Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ’nin güncel duyurularına göre Muğla için sosyal konut kurası 4 Mart Çarşamba günü çekilecek.



3 /5 TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? Muğla’aki 6 bin 417 bin konut için başvurusu onaylananların ve reddedilenlerin yer aldığı "Kuraya Katılacaklar İsim Listesi" henüz resmi olarak kamuoyuna ilan edilmedi. TOKİ Muğla kura listesi talep.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

4 /5 TOKİ Muğla kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? TOKİ Muğla kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ