Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirler alındı makroekonomik temellerimiz sağlam

09:282/03/2026, Monday
G: 2/03/2026, Monday
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirterek, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin olası etkilerine karşı tüm kurumların ön alıcı tedbirler aldığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dayanıklılığına dikkat çekti.

Ekonominin geçmişte pek çok sınamadan başarıyla geçtiğini vurgulayan Yılmaz,
"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti"
ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin ekonomik yansımalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu;

Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.



#cevdet yılmaz
#ekonomi
#İsrail İran savaşı
