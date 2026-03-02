Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tedbirler alındı makroekonomik temellerimiz sağlam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu belirterek, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin olası etkilerine karşı tüm kurumların ön alıcı tedbirler aldığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara karşı dayanıklılığına dikkat çekti.
Yılmaz, bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin ekonomik yansımalarına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu;
Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir.