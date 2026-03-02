TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?

TOKİ kurasında sona yaklaşılıyor. Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara’da yapılacak olan 31 bin 73 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara kura çekimi 3 Mart 2026 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. TOKİ Ankara kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. Peki TOKİ Ankara kura çekilişi saat kaçta? İşte 500 bin konut Ankara kura çekilişine katılacaklar listesi.

2 /5 TOKİ Ankara kura çekilişi saat kaçta? Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konut kurası yarın saat saat 13:30’da çekilecek.

3 /5 TOKİ Ankara kura çekilişi nereden izlenecek? TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.

4 /5 Ankara TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu? 500 bin sosyal konut projesinde Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

