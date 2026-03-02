Akaryakıt fiyatları son durum: 2 Mart Pazartesi benzin kaç TL oldu, motorin ne kadar?

ABD, İsrail ve İran arasındaki artan gerilim sonrası Brent petrolün varil fiyatı bu yılın en yüksek düzeyine çıktı. Cuma günü 72,20 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, ilk işlemlerde 82,37 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Küresel petrol fiyatları, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşla birlikte yaklaşık 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve Brent petrol varil fiyatı 80 dolar sınırını aştı. Jeopolitik gerilimlere bağlı olarak Hürmüz Boğazı gibi kritik petrol güzergâhlarının durumu, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu unsurlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki tırmanışı destekliyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.
2 Mart Pazartesi günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 58.34 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 60.39 TL
İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52,45 TL
İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 27,94 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 59.28 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 61.49 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzin litre fiyatı: 59.56 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 61.76 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.09 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler
Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.
Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.
Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.