İran’da İsrail-ABD ortak saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arafi atandı. Bu gelişmenin ardından "Ayetullah Ali Rıza Arafi kimdir" soruları merak kazandı. İran'ın yeni dini lideri Ali Rıza Arafi kaç yaşında, nereli? İşte Arafi hakkında merak edilenler.
Hamaney hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in ortakala yaptığı saldırı sonucu İran Dini Lideri Hamaney hayatını kaybetti. Ayetullah Ali Rıza Arafi ise geçici olarak yerine görevlendirildi.
AYETULLAH ALİ RIZA ARAFİ KİMDİR?
Ali Rıza Arafi, İran'ın Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi ve Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcısıdır. Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın geçici yeni dini lideri olarak ilan edilmiştir.
ALİ RIZA ARAFİ KAÇ YAŞINDA?
Ali Rıza Arafi, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.
ALİ RIZA ARAFİ NERELİ?
Arafi'nin doğum yeri metinde belirtilmemiştir; ancak İran vatandaşıdır.
HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Arafi, İran’daki medrese sisteminin yönetiminde yer almış ve bu alanda idari sorumluluklar yürütmüştür. Ayrıca Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliği ve El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Ali Hamaney ile yakın çalıştığı ifade edilen Arafi, Moskova ve Vatikan’a yaptığı diplomatik temaslarla da gündeme gelmiştir. Arafi’nin siyasi ve dini konulardaki tutumunun görece temkinli olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.
ANAYASA’NIN 111’NCİ MADDESİ NE DİYOR
İran Anayasası’nın 111’inci maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmekle yükümlüdür. Bu süreçte liderlik makamında boşluk oluşmaması için Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasa Koruyucular Konseyi’nden bir fakihten oluşan Geçici Liderlik Konseyi görev yaparken; geçici konsey, yeni lider belirlenene kadar liderin anayasal yetkilerini kullanır.