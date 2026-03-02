HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?





Arafi, İran’daki medrese sisteminin yönetiminde yer almış ve bu alanda idari sorumluluklar yürütmüştür. Ayrıca Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliği ve El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.





Ali Hamaney ile yakın çalıştığı ifade edilen Arafi, Moskova ve Vatikan’a yaptığı diplomatik temaslarla da gündeme gelmiştir. Arafi’nin siyasi ve dini konulardaki tutumunun görece temkinli olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.