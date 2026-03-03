Ereğli il mi olacak? Aziziye, Belkaya ve Zengen ilçe mi oluyor? MHP Kanun teklifi verdi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre; bu kanun teklifinde Ereğli îline bağlanması teklif edilen ve hâlihazırda Konya iline bağlı olan Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçeleri ile birlikte bölgenin toplam nüfusu 220 bin civarındadır.

Nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayileşme, eğitim, sağlık, ulaşım sektörlerinde altyapı ve üstyapı imkânları gibi kıstaslar bakımından, Türkiye'deki birçok ilden daha ileri seviyede bulunan Ereğli'nin il statüsünde yeniden yapılandırılması sosyal, ekonomik ve idarî açıdan bir ihtiyaç halini almıştır.



