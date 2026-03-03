Yeni Şafak
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ 2026! İki kritik veri belli oldu! Emekliler ne kadar zam alacak?

13:343/03/2026, Salı
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı zam oranlarını belirleyecek enflasyon verilerine çevrildi. Ocak ayının ardından açıklanan şubat verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik iki aylık tablo netleşirken, temmuz zammına giden yolda ilk güçlü sinyaller de ortaya çıktı.

Emeklilerin temmuz zammını şekillendirecek enflasyon maratonunda ikinci perde tamamlandı. Şubat ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık enflasyon farkı kesinleşti, gözler şimdi kalan 4 aylık veriye çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Ne Kadar Zam Alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında zam alıyor. Zam oranı, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon verilerine göre belirleniyor.

*Ocak-Haziran dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 zam almıştı.

*Şubat enflasyonu ile birlikte emekliler şimdiden yüzde 7,95 zam hakkı kazandı.

Temmuz zammının netleşmesi için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur Emeklilerinde Toplu Sözleşme ve Enflasyon Farkı

Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkına da hak kazanıyor.

*Yılın ikinci 6 ayı için memur emeklilerine yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak.

*Eğer Ocak-Haziran dönemi enflasyonu yüzde 11’i aşarsa, aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.

Uzmanlar, kalan dört aylık enflasyon verisinin Temmuz maaş artışının boyutunu belirleyeceğini vurguluyor.

