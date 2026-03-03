EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ 2026! İki kritik veri belli oldu! Emekliler ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Ne Kadar Zam Alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında zam alıyor. Zam oranı, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon verilerine göre belirleniyor.

*Ocak-Haziran dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 zam almıştı.

*Şubat enflasyonu ile birlikte emekliler şimdiden yüzde 7,95 zam hakkı kazandı.

Temmuz zammının netleşmesi için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.