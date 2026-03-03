Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından yeni Bolu Belediye Başkanı kim seçilecek, belli oldu mu?

İlk aşamada Bolu Valiliği tarafından belediye meclis üyelerinden birinin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Şu an itibarıyla (3 Mart 2026 sabah saatleri) yerine geçecek isim resmi olarak netleşmiş veya kamuoyuna duyurulmuş değil.