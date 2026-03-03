Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçundan tutuklama kararı verdi. CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı S.C de tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Peki, Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından yeni Bolu Belediye Başkanı kim seçilecek, belli oldu mu? İşte ayrıntılar.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'nin bazı marketleri Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı iddialarını soruşturdu. Soruşturma sonucunda Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın, görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak market sorumlularını baskı altına aldığı belirlendi.
TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, S.C. ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tanju Özcan ile S.C tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C., Mali Hizmetler Müdürü N.A., BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S., belediye meclisi üyeleri H.E.S., B.Ö. ve C.G., eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A., eski Yazı İşleri Müdürü T.A., eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı E.T., İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.
TANJU ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak için zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayanıyor.
Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre, hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerince yüksek bulundu.
Tanju Özcan ifadesinde market sahipleriyle, belediye binasında toplantı yapıldığını ve burs amaçlı BOLSEV Vakfı'na destek istediğini anlattı.
Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı A.S. ise "Ticari reklam anlaşması yaptık." dedi. Vakıf yöneticisi S.C. de para istenmediğini öne sürdü.
İddiaya göre sözleşmeyi imzalamayan marketlere denetim ve faaliyetten men yaptırımı uygulandı.
Belediye yetkilileri ise denetimlerin rutin olduğunu savundu.
TANJU ÖZCAN'IN YERİNE YENİ BOLU BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?
İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından 3 Mart 2026 sabahı itibarıyla Tanju Özcan'ı geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.
İlk aşamada Bolu Valiliği tarafından belediye meclis üyelerinden birinin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Şu an itibarıyla (3 Mart 2026 sabah saatleri) yerine geçecek isim resmi olarak netleşmiş veya kamuoyuna duyurulmuş değil.