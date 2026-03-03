EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME SGK TAKVİMİ 2026! SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ödeme tarihi belli oldu mu?

YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI OLASI HESAPLAMA TABLOSU || EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, NE KADAR OLUR?

Emekli maaşlarına yapılan yıl başı artışlarının ardından, ikramiyeler için de artış beklentisi oluştu. Yapılan tahminler ile bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl 4.000 TL olan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.

Ayrıca bayram ikramiyesi için 2 formül daha bulunuyor. Bunlardan biri 1.500 TL artışla rakamın 5.500 TL’ye çıkarılması. Diğeri ise bütçe imkanları zorlanarak tutarın 6.000 TL olarak belirlenmesi. Hükümetin bayram ikramiyesi adımı merakla bekleniyor.