İzmir su kesintisi! İZSU 3 Mart İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 3 Mart planlı kesinti haritası

İzmir su kesintisi! İZSU 3 Mart İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 3 Mart planlı kesinti haritası

09:383/03/2026, Salı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 3 Mart tarihinde İzmir genelinde planlı su kesintisi uygulanacak ilçeleri ve saat aralıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saatler arasında su verilemeyecek. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 3 Mart İzmir su kesintisine ilişkin detaylar ve ilçe ve mahalle mahalle kesinti saatleri.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. İşte 3 Mart 2026 Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler.

MENDERES ÇUKURALTI 03.03.2026 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ATA, GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET 03.03.2026 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, SIĞACIK 03.03.2026 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK 03.03.2026 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ UMURBEY 03.03.2026 saat 08:47 ile 11:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

