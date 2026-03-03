Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ TOKİ kazananlar tam isim listesi

16:323/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi belli oldu. Ankara merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri bugün noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Saat 13.30’da başlayan hak sahibi belirleme kurası, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ankara kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. İşte 500 bin konut Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ TOKİ kazananlar tam isim listesi.

TOKİ Ankara kura çekimi, bugün gerçekleştirildi. Saat 13:30’da başlayan hak sahipliği belirleme kura çekilişi, noter huzurunda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ kura çekimi sonuçları isim listesi.

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


#TOKİ
#TOKİ Ankara kurası
#Ankara TOKİ kura çekilişi sonuçları
#TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ TOKİ kazananlar tam isim listesi