Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 3 Mart Ziraat Türkiye Kupası ve İngiltere Premier Ligi maç programı

Bugün futbolseverleri hem yurt içinde hem de uluslararası arenada birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Asya sahnesinde Al Wahda ile Al Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Avrupa’da ise Barcelona ile Atletico Madrid, Copa del Rey yarı finalinde sahne alacak. İngiltere’de Wolverhampton ile Liverpool, Premier League’de üç puan mücadelesi verecek. Futbol dolu bu günde gözler kritik 90 dakikalarda olacak. İşte 3 Mart Ziraat Türkiye Kupası ve İngiltere Premier Ligi maç programı.

1 /7 Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçları, bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Günün programına göre, Rams Başakşehir - Trabzonspor, Fethiyespor - Fatih Karagümrük, İstanbulspor - Boluspor maçlarıyla dolu geçecek. Bu kritik mücadeleler, takımların gruptan çıkma yolunda önemli puanlar kazandıracak ve futbol ekranlarını renklendirecek. Como - Inter İtalya Kupası final maçında kapışacak. Asya liginde de heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte 3 Mart Salı Ziraat Türkiye Kupası, AFC Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Ligi maçları.

2 /7 Bugün hangi maçlar oynanacak? 13:00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 13:00 Gangwon - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 15:30 İstanbulspor - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

3 /7 18:00 Zira - Sumqayıt Azerbaycan Kupası Çeyrek Final CBC Sport 19:00 Al Wahda - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 20:30 Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK ATV

4 /7 20:30 Rams Başakşehir - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 21:15 Al Sadd - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

5 /7 22:30 Bournemouth - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 2 22:30 Everton - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

6 /7 22:30 Leeds United - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 23:00 Barcelona - Atletico Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final S Sport Plus 23:00 Como - Inter İtalya Kupası Yarı Final TRT Spor