Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce ilçelerinin tamamında Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek..

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 10