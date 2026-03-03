TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi belli oluyor. Ankara merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirleniyor. TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ankara kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İşte 2026 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi
TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Ankara TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ konutları Ankara'nın hangi ilçesinde yapılacak?
TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.
TOKİ konutları Ankara'da ilçeere göre dağılımı nasıl?
Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780
Sincan Temelli 4000
Akyurt 150
Ayaş 150
Bala 110
Beypazarı 750
Çamlıdere 200
Çubuk 500
Elmadağ 500
Evren 41
Güdül 142
Haymana 150
Kahramankazan 300
Kalecik 150
Kızılcahamam 150
Nallıhan 200
Nallıhan Çayırhan 100
Polatlı 1500
Şereflikoçhisar 200
Ankara TOKİ konut fiyatları ne kadar?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
Ankara'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Ankara'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.