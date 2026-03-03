Yeni Şafak
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Ankara hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

3/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi belli oluyor. Ankara merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirleniyor. TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ankara kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İşte 2026 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ konutları Ankara'nın hangi ilçesinde yapılacak?

TOKİ, Ankara’nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

TOKİ konutları Ankara'da ilçeere göre dağılımı nasıl?

Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780

Sincan Temelli 4000

Akyurt 150

Ayaş 150

Bala 110

Beypazarı 750

Çamlıdere 200

Çubuk 500

Elmadağ 500

Evren 41

Güdül 142

Haymana 150

Kahramankazan 300

Kalecik 150

Kızılcahamam 150

Nallıhan 200

Nallıhan Çayırhan 100

Polatlı 1500

Şereflikoçhisar 200

Ankara TOKİ konut fiyatları ne kadar?

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Ankara'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

Ankara'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.


