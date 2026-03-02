Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor? 2 Mart 2026 Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya, Balıkesir il il iftar vakitleri

Ramazan ayının 12. gününde Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş iftar saatlerini araştırıyor. 2 Mart 2026 Pazartesi günü oruçlar, illere göre değişen akşam ezanı vakitleriyle açılacak. 2026 Ramazan imsakiyesine göre iftar saatleri her şehirde birkaç dakika ileri kaymaya devam ediyor. Peki İstanbul'da bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Balıkesir ve diğer tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet 2026 İmsakiyesi ve ezan saatleri...
Ramazan ayının 12. gününde Türkiye’de oruç ibadetini yerine getirenler için 2 Mart 2026 Pazartesi iftar saatleri netleşti. 2026 Ramazan imsakiyesine göre oruçlar, şehir bazında farklılık gösteren akşam ezanı vaktiyle sona erecek. İftar saatleri her gün birkaç dakika ileriye kayarken, doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise daha geç ezan okunuyor.
İftar vakti şehirden şehre değişiyor
Diyanet takvimine göre Türkiye genelinde iftar saatleri coğrafi konuma bağlı olarak farklılık gösteriyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerde akşam ezanı daha erken okunurken, Ege ve Marmara’da iftar vakti daha geç saatlere denk geliyor. Bu durum, ülkenin doğu-batı hattındaki zaman farkından kaynaklanıyor.
2 Mart 2026 Pazartesi günü bazı büyükşehirlerde iftar saatleri şöyle:
İstanbul 19:02, Ankara 18:48, İzmir 19:12, Bursa 19:03, Antalya 18:59, Adana 18:40, Gaziantep 18:32, Diyarbakır 18:20, Erzurum 18:14, Trabzon 18:19.
2 Mart 2026 il il iftar saatleri
Adana 18:40
Adıyaman 18:28
Afyonkarahisar 18:58
Ağrı 18:07
Aksaray 18:44
Amasya 18:35
Ankara 18:48
Antalya 18:59
Ardahan 18:07
Artvin 18:11
Aydın 19:09
Balıkesir 19:08
Bartın 18:48
Batman 18:16
Bayburt 18:18
Bilecik 18:59
Bingöl 18:18
Bitlis 18:12
Bolu 18:52
Burdur 19:00
Bursa 19:03
Çanakkale 19:13
Çankırı 18:44
Çorum 18:39
Denizli 19:04
Diyarbakır 18:20
Düzce 18:54
Edirne 19:11
Elazığ 18:23
Erzincan 18:21
Erzurum 18:14
Eskişehir 18:57
Gaziantep 18:32
Giresun 18:25
Gümüşhane 18:21
Hakkâri 18:06
Hatay 18:37
Iğdır 18:03
Isparta 18:59
İstanbul 19:02
İzmir 19:12
Kahramanmaraş 18:33
Karabük 18:48
Karaman 18:48
Kars 18:06
Kastamonu 18:43
Kayseri 18:38
Kilis 18:33
Kırıkkale 18:45
Kırklareli 19:09
Kırşehir 18:43
Kocaeli 18:59
Konya 18:51
Kütahya 19:00
Malatya 18:27
Manisa 19:10
Mardin 18:18
Mersin 18:43
Muğla 19:08
Muş 18:14
Nevşehir 18:41
Niğde 18:42
Ordu 18:27
Osmaniye 18:36
Rize 18:16
Sakarya 18:57
Samsun 18:33
Siirt 18:13
Sinop 18:37
Sivas 18:31
Şanlıurfa 18:26
Şırnak 18:11
Tekirdağ 19:08
Tokat 18:33
Trabzon 18:19
Tunceli 18:22
Uşak 19:02
Van 18:07
Yalova 19:01
Yozgat 18:40
Zonguldak 18:51
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, 5/348-349 [3534])
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741])
Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.