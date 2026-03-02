Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan irtikaptan tutuklandı

18:122/03/2026, Pazartesi
IHA
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında irtikap suçundan tutuklama istendi.
Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 şüphelinin savcılıktaki ifade süreci tamamlandı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Tanju Özcan ve Başkan yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatılmıştı.

Özcan dahil 13 kişi gözaltına alındı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

İki gün boyunca ifadeleri alındı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı.

13 kişi, sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı tutuklandı

Bolu Adliyesi’ndeki savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Belediye Başkanı Özcan'ın ve Başkan Yardımcısı Can'ın tutuklanmasına hükmetti.

Gözaltına alınan isimler kim?

Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer alıyor.


