Ortadoğu’da tansiyon giderek yükselirken, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının onuncu dalgasında Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs’teki askeri ve hükümet tesislerini hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun ofisi Hayber füzesiyle hedef alındığını duyurdu. Peki Hayber füzesi nedir ve özellikleri neler? Hayber füzesinin menzili, vurma gücü ve etkisi ne kadar?