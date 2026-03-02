İran Devrim Muhafızları, düzenlediği füze saldırılarının onuncu dalgasında Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs’teki askeri ve hükümet tesislerini hedef aldığını açıkladı. Hayber füzelerinin öne çıktığı operasyonda, işgal altındaki topraklarda siren seslerinin uzun süre susmadığı bildirildi. Devrim Muhafızları’nın son açıklamasında ise katil ve soykırımcı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin Hayber füzesiyle hedef alındığı ifade edildi. Peki Hayber füzesi nedir, özellikleri neler? Menzili ve yıkım gücü nedir?
Ortadoğu’da tansiyon giderek yükselirken, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının onuncu dalgasında Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs’teki askeri ve hükümet tesislerini hedef aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun ofisi Hayber füzesiyle hedef alındığını duyurdu. Peki Hayber füzesi nedir ve özellikleri neler? Hayber füzesinin menzili, vurma gücü ve etkisi ne kadar?
HAYBER FÜZESİ NEDİR?
Hayber füzesi, İran’ın yerli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil balistik füze sistemidir. Asıl adı Kheibar ya da Khorramshahr-4 olarak geçmekte olan bu füze, İslam Devrimi'nin 44. yıl dönümünde kamuoyuna tanıtılmıştır. Adını, İslam tarihinde önemli bir yer tutan Hayber Kalesi kuşatmasından alan füze, İran’ın caydırıcılık kapasitesini artırmayı amaçlayan stratejik silah projelerinden biridir.
HAYBER FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Menzil: Yaklaşık 2.000 kilometre
Savaş başlığı kapasitesi: 1.500 kilogram ağırlığında
Hedef hassasiyeti: Gelişmiş navigasyon ve güdüm sistemleri sayesinde yüksek isabet oranı
Yakıt sistemi: Sıvı yakıt teknolojisine sahip
Mobilite: Taşınabilir fırlatma rampalarıyla hareket kabiliyeti yüksek
HAYBER FÜZESİ NE KADAR ETKİLİ?
Hayber füzesi, İran’ın balistik füze envanterindeki en gelişmiş sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. Hayber füzesi, 2.000 kilometrelik menzili sahip.
Bununla birlikte füzenin savaş başlığı taşıma kapasitesi oldukça yüksek. Bu durum, tek bir füzenin geniş alanlarda yıkıcı etki oluşturabileceği anlamına geliyor. Hayber, hem stratejik hem de taktik hedeflere karşı kullanılabilecek potansiyele sahip.