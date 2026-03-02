Yeni halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni ile netleşti. Kurul, Mart ayının ilk haftasında 3 dev şirketin daha halka arz başvurusuna onay verdi. Bültende yer alan bilgilere göre; Gentaş Kimya, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler (MetropolCard) yatırımcıyla buluşacak. İşte talep toplama tarihleri ve şirketler ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Gentaş Kimya (GENKM) halka arz süreci 2-3 Mart 2026'da başladı. Luxera GYO 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde 12,05 TL fiyattan talep toplayacak. Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MetropolCard), Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı onayın ardından halka arz sürecini resmen başlattı.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bültene göre bu haftaGentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş., Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. şirketleri halka arz edilecek.

GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ OLUYOR

SPK onayının ardından 2-6 Mart 2026 haftasında talep toplayacak şirketler arasında yer alan Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş., 2-3 Mart tarihlerinde 11,00 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. Toplam 124.845.000 lot dağıtılacak olan arzın yaklaşık büyüklüğü 1,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Payların tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

LUXERA GYO HALKA ARZ ONAYI ALDI

Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde 12,05 TL fiyatla talep toplayacak. Toplam 120.000.000 lotun satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL olacak. Arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanırken, kurumsal ve yüksek başvurulu yatırımcı grupları için farklı tahsis oranları belirlendi.

METROPOLCARD HALKA ARZ OLUYOR

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MetropolCard) da 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde 80,00 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. Toplam 18.900.000 lot dağıtımı gerçekleştirilecek olan arzın büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor. Bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.