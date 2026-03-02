Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SPK'dan 3 firmaya daha onay çıktı! 2-6 Mart 2026 bu hafta halka arz olacak şirketler kaç lot verir?

SPK'dan 3 firmaya daha onay çıktı! 2-6 Mart 2026 bu hafta halka arz olacak şirketler kaç lot verir?

13:182/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni ile netleşti. Kurul, Mart ayının ilk haftasında 3 dev şirketin daha halka arz başvurusuna onay verdi. Bültende yer alan bilgilere göre; Gentaş Kimya, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler (MetropolCard) yatırımcıyla buluşacak. İşte talep toplama tarihleri ve şirketler ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Gentaş Kimya (GENKM) halka arz süreci 2-3 Mart 2026’da başladı. Luxera GYO 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde 12,05 TL fiyattan talep toplayacak. Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MetropolCard), Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı onayın ardından halka arz sürecini resmen başlattı. 

2-6 MART 2026 BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bültene göre bu haftaGentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş., Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. şirketleri halka arz edilecek.

GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ OLUYOR


SPK onayının ardından 2-6 Mart 2026 haftasında talep toplayacak şirketler arasında yer alan Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş., 2-3 Mart tarihlerinde 11,00 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. Toplam 124.845.000 lot dağıtılacak olan arzın yaklaşık büyüklüğü 1,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Payların tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

LUXERA GYO HALKA ARZ ONAYI ALDI


Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde 12,05 TL fiyatla talep toplayacak. Toplam 120.000.000 lotun satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL olacak. Arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanırken, kurumsal ve yüksek başvurulu yatırımcı grupları için farklı tahsis oranları belirlendi.

METROPOLCARD HALKA ARZ OLUYOR


Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MetropolCard) da 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde 80,00 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. Toplam 18.900.000 lot dağıtımı gerçekleştirilecek olan arzın büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor. Bireysel yatırımcı ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

#Halka arz
#halka arz takvimi
#spk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira gelirlerinde beyanname dönemi başladı! Kira beyannamesi nasıl doldurulacak? Kimler, ne zaman beyanname verecek?