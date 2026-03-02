TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi belli oluyor. Ankara merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Ankara TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

