TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Ankara hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Ankara hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

2/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi belli oluyor. Ankara merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Ankara TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart Salı günü gerçekleştiriliyor. Saat 13:30’da başlayacak çekiliş, noter huzurunda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ankara TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 2026 Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Ankara TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Ankara kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

