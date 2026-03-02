AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF 2026 bahar dönemi sınav tarihleri netleşti. Türkiye genelinde yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren takvime göre ara sınavlar nisan ayının ilk haftasında yapılacak. Bahar dönemi final oturumları ise mayıs ayında düzenlenecek.

Bahar dönemi vize ve final takvimi

Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan resmi takvime göre bahar dönemi ara sınavı 04-05 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak. Dönem sonu final sınavı ise 09-10 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek. Yaz okuluna katılan öğrenciler için sınav tarihi 22 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Açıköğretim sistemi kapsamında yapılan bu sınavlar, Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Öğrenciler sınav merkez bilgilerini ve oturum detaylarını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

Sınava giriş için gerekli belgeler

AÖF sınavlarına katılacak adayların iki temel belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu. Bunlardan ilki sınav giriş belgesi, diğeri ise fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi. Belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde adaylar sınav salonuna alınmıyor.

Geçerli kimlik belgeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı yer alıyor. Ayrıca Mavi Kart sahipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı bulunan vatandaşlar ile Göç İdaresi tarafından verilen geçerli kimlik belgeleri de kabul ediliyor.