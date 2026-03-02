AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelk, partisininin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İran haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya. İran'a saldırının hiçbir meşruiyeti yok. Bir ülkeye saldırı için rejimi bahane edilemez.
Bu şelilde müdahale bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Görüldü ki 'düzen' kavramı diye bir şey kalmayacak.
Saldırı hakkaniyetsizdir, meşruiyetten yoksundur. Hukuksuz bir girişimdir.
Birleşmiş Milletler üyesi egemen bir ülkenin yöneticilerinin öldürülmesi kabul edilemez.
