BOTAŞ'tan 'doğal gaz' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler alındı

17:272/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği ve tedarikinde herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.
Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği ve tedarikinde herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Kurum, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmanın sürdürüleceğini kaydetti.

Açıklamada; kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı ile depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde
Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde anlık olarak takip edildiği belirtilirken, kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.

Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile bölgede artan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına olası etkilerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Görüşmede özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarının ele alındığı belirtildi.

Bayraktar, Türkiye’nin kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyü, güçlü LNG altyapısı, artan yer altı depolama kapasitesi ve güçlü iletim sistemi sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönettiğini vurguladı.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Bayraktar, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesi temennisinde bulundu.

Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmanın sürdürüleceğini kaydetti.

