BOTAŞ'tan 'doğal gaz' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler alındı

Açıklamada; kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı ile depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Sürecin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde anlık olarak takip edildiği belirtilirken, kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.

Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile bölgede artan jeopolitik riskleri ve bu gelişmelerin küresel enerji piyasalarına olası etkilerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Görüşmede özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin senaryoların petrol ve LNG piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarının ele alındığı belirtildi.

Bayraktar, Türkiye’nin kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyü, güçlü LNG altyapısı, artan yer altı depolama kapasitesi ve güçlü iletim sistemi sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönettiğini vurguladı.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade eden Bayraktar, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesi temennisinde bulundu.

Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eşgüdüm içinde çalışmanın sürdürüleceğini kaydetti.

