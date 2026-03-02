Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'dan ABD'ye rest: Uzun bir savaşa hazırız

İran'dan ABD'ye rest: Uzun bir savaşa hazırız

16:192/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Laricani düşmanlarını yanlış hesap yaptıklarına pişman edeceklerini söyledi.
Laricani düşmanlarını yanlış hesap yaptıklarına pişman edeceklerini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. Savaş sürdüğü üçüncü gününde İran'dan ABD'ye rest çeken bir açıklama geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, savaşı ülkesinin başlatmadığını belirterek ABD'nin aksine uzun bir savaşa hazır olduklarını ifade etti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, “ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazırız” dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin aksine, uzun bir savaşa hazır olduklarını bildirdi. Laricani, “Son 300 yılda olduğu gibi, bu savaşı İran başlatmadı. Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, savunma dışında hiçbir saldırıya katılmadı. Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi şiddetle savunacak ve düşmanlarımızı yanlış hesap yaptıklarına pişman edeceğiz” ifadelerini kullandı.




#İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri
#Ali Laricani
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tanju Özcan tutuklandı mı?