Askerlik yükümlülüğünü bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce genci yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Bedelli askerlik ücreti değişiyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin açıklama yaptı. 2026 itibariyle bu yıl bedelli askerlik ücreti ne kadar? Zamlı bedelli askerlik ücreti 2026 haberimizde.

1 /4 Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

2 /4 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin detaylarını paylaştı. Güler, halihazırda memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki temel amacımız, ülkemizin savunma kapasitesini artırmak ve yerli teknoloji hamlelerimizi desteklemektir. Elde edilecek bu kaynak doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak."





3 /4 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.



