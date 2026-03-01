Mazot gübre desteği 2026 ne zaman yatacak, hangi ayda ödenecek? ÇKS mazot gübre desteği sorgulama ekranı

Yeni Şafak
22:011/03/2026, Sunday
2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimi çiftçilerin gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mart’tan itibaren bir ay içinde 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteğinin hesaplara aktarılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mazot gübre desteğine ilişkin ayrıntılı ödeme takvimini ise önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Mazot gübre desteği 2026 ödeme tarihleri, Şubat ayıyla birlikte üreticilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Temel Destek ödemelerinin hangi gün hesaplara yatırılacağı merak edilirken, çiftçiler resmi duyuruları yakından izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım sektörüne yönelik destek rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl doğrudan destekler, kredi imkanları, yatırım ödenekleri, müdahale alımları ve ihracat teşvikleri dahil olmak üzere toplam 706 milyar liralık kaynak ayrıldığını belirten Erdoğan, 2026 yılı için bu tutarın 939 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.

Erdoğan ayrıca, 6 Mart itibarıyla bir ay içerisinde 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteğinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Açıklama, 2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimiyle ilgili beklentileri de artırdı.

2026 mazot ve gübre desteği ödeme takvimi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mazot ve gübre desteği kapsamında 2026 yılı ödeme tarihleri henüz ayrı bir takvimle ilan edilmedi. Ancak temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin Mart ayı içinde başlayacak olması, mazot gübre desteği ödemelerinin de aynı dönem içinde gerçekleşebileceği yönünde beklenti oluşturdu.

Resmi ödeme tarihleri, Bakanlık tarafından yapılacak duyuruyla netleşecek. Çiftçiler, 2026 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için Bakanlığın açıklamalarını takip ediyor.

Çiftçi destek ödemesi nasıl sorgulanır?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, destek ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçiler, ÇKS ekranı üzerinden mazot ve gübre desteği dahil tüm destek kalemlerini görüntüleyebiliyor.

Ödeme bilgilerini kontrol etmek isteyen üreticilerin e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli oluyor.

