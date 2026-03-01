Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile İran'ı görüştü: Müzakere zeminine dönülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İran'a yönelik saldırıları ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
İletişim Başkanlığı, gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasında yaşanan çatışmalı sürecin ele alındığı belirtildi.
"Müzakere zeminine dönülmeli"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönmeye davet ettiğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, söz konusu süreçte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu belirtti.