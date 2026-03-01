Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Sani ve Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki liderle yaptığı görüşmede de gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşmede Katar’daki son duruma ilişkin bilgi alırken, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile de bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Katar
#İran
#Al Sani
#BAE
#Al Nahyan