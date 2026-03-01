Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Sani ve Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Sani ve Al Nahyan ile telefonda görüştü

01:281/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
IHA
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki liderle yaptığı görüşmede de gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşmede Katar’daki son duruma ilişkin bilgi alırken, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile de bölgedeki gelişmeleri ele aldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Katar
#İran
#Al Sani
#BAE
#Al Nahyan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet ile karteller kıskacında Meksika