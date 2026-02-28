Yeni Şafak
İran hava sahasının kapatılma süresini uzattı

18:3728/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
AA
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, saat 16.00'ya kadar kapatılan hava sahasının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, ülke hava sahasının iç ve uluslararası uçuşlara ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan İhvan, saat 16.00'ya kadar kapatılan hava sahasının uzatıldığına ilişkin açıklama yaptı.

İhvan, sabah saldırılar başladığında, hava sahasının 6 saat kapatıldığını, saat 16.00 itibarıyla bu sürenin bir sonraki duyuruya kadar uzatıldığını kaydetti.



