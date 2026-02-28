İncirlik Hava Üssü'nün canlı yayınlamasına soruşturma açıldı: Üç kişi gözaltına alındı

ANKA Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İncirlik Hava Üssü’ne görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs daha gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ait görüntülerin canlı yayınlandığını tespit ederek re’sen soruşturma başlattı. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanlığı'ndan Adana CBS’nin İncirlik Hava Üssü’ne görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs daha gözaltına alındı.
