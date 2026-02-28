Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarından sonra açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bu günlerde daha yoğun olarak dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine devam ediyor. Kimseyi ayırmadan birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. Teşkilatımızı yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Ramazanın son gününe kadar sizlerden daha büyük bir gayret bekliyorum.
Gazze'de, Sudan'da, Somali'de milletimizin katkılarıyla kurulan sofralarda Türkiye için dualar ediliyor.
İran'a yönelik saldırılardan endişe ve hüzün duyuyoruz
Komşumuz İran'a yönelik ABD İsrail saldırılarından derin bir endişe ve hüzün duyuyoruz. Sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Taraflar güven bunalımını aşamadı, İsrail süreci zehirledi.
