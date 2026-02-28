Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bu günlerde daha yoğun olarak dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerine devam ediyor. Kimseyi ayırmadan birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. Teşkilatımızı yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Ramazanın son gününe kadar sizlerden daha büyük bir gayret bekliyorum.