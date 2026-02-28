Yeni Şafak
Netanyahu ile Trump’ın telefon görüşmesinde 'kitap' detayı

Netanyahu ile Trump’ın telefon görüşmesinde 'kitap' detayı

19:4728/02/2026, Cumartesi
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu'nun görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğrafta önünde "Savaştaki Müttefikler" isimli bir kitabın olduğu görüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Trump’ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Netanyahu'nun Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin fotoğrafı da paylaşılırken, Netanyahu’nun önünde
"Savaştaki Müttefikler"
isimli bir kitabın olduğu görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a
“önleyici saldırı”
başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik
"büyük bir operasyon"
başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam şehirleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.​​​​​​​



