ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgeyi yeniden ateş çemberine çevirdi.

İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği konusunda gemileri uyardı ve petrol rotalarına erişimi engelledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından kritik konumunu koruyor. Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte birinin ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir bölümünün bu dar su yolundan geçmesi, boğazı uluslararası enerji güvenliğinin en hassas noktalarından biri haline getiriyor.

Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre genişliğinde olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ndeki başlıca petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan stratejik bir geçiş güzergâhı olarak öne çıkıyor. Alternatif güzergâhların sınırlı olması, bölgedeki olası bir kesintinin küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar, bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimaline ilişkin söylemlerin dahi petrol ve LNG fiyatlarında hızlı yükselişlere ve piyasalarda paniğe neden olabildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’ndaki seyir güvenliği ve kontrol meselesi, yalnızca bölge ülkelerini değil, küresel ekonomiyi doğrudan etkileyen jeopolitik bir başlık olarak değerlendiriliyor.







