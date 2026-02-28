Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre sınava bu yıl 645 bin 406 aday başvurdu. Peki, 2026 MSÜ Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 sonuç tarihi.
Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce aday için süreç hız kazandı. Adaylar, hayallerindeki askeri öğrenci olma yolunda önemli bir adım olan sınav öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, gözler sınav detaylarına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2026 MSÜ sınav sonuç tarihi de belli oldu.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSÜ saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınav süresinin ilk 120 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. 165 dakika, 2 saat 45 dakika eder. 10.15'te başlayacak sınav saat 13:00'te sona erecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?
Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. 2026-MSÜ sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri işlemlerde kullanılmayacak.
MSÜ SINAVINA KATILIM ŞARTLARI NELER?
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2. Seçim Aşamalarına katılmak isteyen adaylar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularını yapmış olmalı.
Harp Okulları için TYT ve AYT’ye, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise TYT’ye girmiş olmak gerekiyor.
Bu şartları taşıyan adaylar MSÜ’ye giriş hakkına sahip olacak.
'340 BİN KADIN, 304 BİN ERKEK BAŞVURDU'
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplamda 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de 84 bin 996 kişi görev alacak. Sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 1336 aday bu haktan yararlandı. Sınava başvuran 87 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sınavın adayların kariyer yolculuğundaki rolüne dikkat çekerek, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, gençlerimizin ülkemize hizmet edecek nitelikli askeri personel olma yolunda attıkları en önemli adımlardan biridir. Bu sınav, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda disiplinli çalışma alışkanlığını, azmi ve kararlılığı da ölçmektedir. Amacımız, her bir öğrencimizin eşit şartlar altında kariyer yolculuğuna başlamasını sağlamaktır. Gençlerimizin kendilerine güvenmelerini ve sınav günü sakin kalmalarını tavsiye ediyorum. Adaylarımız sınavdan 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalı. Yanlarında sınava giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalı. Sınava girecek adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.