ABD İsrail ve İran’ın füzeleri Hatay semalarında görüntülendi

Hatay’da, ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda fırlatılan füzeler gökyüzünde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılarda fırlatılan füzeler, havanın kararmasıyla birlikte Türkiye’nin en güneyindeki Hatay semalarında görüldü. Füzeler; Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle izlenirken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Görüntülerde, füzenin ilerlediği sırada savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

