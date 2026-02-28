ABD İsrail ve İran’ın füzeleri Hatay semalarında görüntülendi

Yeni Şafak
20:5028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
DHA
Hatay semalarında füze hareketliliği

Hatay’da, ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılarda fırlatılan füzeler gökyüzünde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılarda fırlatılan füzeler, havanın kararmasıyla birlikte Türkiye’nin en güneyindeki Hatay semalarında görüldü. Füzeler; Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde çıplak gözle izlenirken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Görüntülerde, füzenin ilerlediği sırada savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılarda fırlatılan füzeler, havanın kararmasıyla birlikte Hatay semalarında görüldü.

Türkiye’nin en güneyindeki askeri hareketlilik Reyhanlı, Antakya, Hassa, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerinden çıplak gözle izlendi














Vatandaşlar, gökyüzünde beliren füzeleri büyük bir dikkatle takip ederken o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.








Görüntülerde, bir füzenin ilerlediği sırada savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.



Hatay semalarında görülen bu füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.






Gece saatlerinde havanın kararmasıyla daha da belirginleşen füze trafiği, bölge halkı tarafından saniye saniye görüntülendi.






#İran
#İsrail
#Hatay
#Füze
