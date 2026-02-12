Bayram tatili 9 gün mü olacak, açıklama geldi mi? Okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi 2026?

Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlayacak olmasıyla birlikte milyonlarca kişi bayram tatilinin süresini merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı bu yıl mart ayının üçüncü haftasında idrak edilecek. Dini ve resmi tatil kapsamında değerlendirilen bayram günlerinde kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok işletme kapalı olacak. Takvimin ikinci dönem ara tatiline denk gelmesi ise “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde tatil planları var. Mart ayında idrak edilecek bayram öncesinde arefe günüyle başlayan resmi tatilin süresi yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle öğrenciler ve veliler, bayramın ikinci dönem ara tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Resmi kurumların kapalı olacağı bayram sürecinin kaç gün süreceği netleşmeyi bekliyor.
RAMAZAN BAYRAMI 19 MART’TA BAŞLAYACAK
İslam alemi için mübarek Ramazan-ı Şerif, bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak ve otuz gün sürecek. Oruç ve ibadet ayı olarak bilinen Ramazan ayı sona erdikten sonra 19 Mart öğleden sonra arefe günü olduğundan yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı’nın birin ci günü 20 Mart tarihine denk gelirken bayramın üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle beraber 3.5 gün sürüyor. Bayram tatili boyunca kamu kurumları, eğitim veren yerler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor.
Bayramın birinci günü 20 Mart cuma gününe denk gelirken öncesindeki 19 Mart perşembe günü ise arefe günü olacak. Öncesindeki pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin idari izin kapsamında alınması durumunda bayram tatili 9 güne uzatılabilecek.
Konuyla ilgili hükümetten henüz bir açıklama gelmezken Ramazan ayının ilk iki haftasından sonra değerlendirme yapılması bekleniyor. Bayram tatilinin ilk günün cuma gününe denk gelmesiyle bayram tatilinin 9 gün olması düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.