Bayram tatili 9 gün mü olacak, açıklama geldi mi? Okullarda ara tatil ve bayram tatili birleştirilecek mi 2026?

RAMAZAN BAYRAMI 19 MART’TA BAŞLAYACAK

İslam alemi için mübarek Ramazan-ı Şerif, bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak ve otuz gün sürecek. Oruç ve ibadet ayı olarak bilinen Ramazan ayı sona erdikten sonra 19 Mart öğleden sonra arefe günü olduğundan yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı’nın birin ci günü 20 Mart tarihine denk gelirken bayramın üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü olacak.