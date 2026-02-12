Yeni Şafak
Bugün İzmir’de su kesintisi var mı? İZSU planlı su kesintisi 12 Şubat 2026 detayları

09:2712/02/2026, الخميس
İzmir'de 12 Şubat 2026 su kesintisi yaşanıyor mu? İZSU’nun yaptığı açıklamaya göre Bornova, Çiğli ve Bayındır ilçelerinde arıza ve yenileme çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri uygulanıyor. Peki Sular ne zaman gelecek, kesintiler saat kaçta bitecek? İşte ilçe ilçe İzmir İZSU su kesintisi 12 Şubat 2026 detayları.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan duyurular yakından takip edilirken, özellikle Bornova ve Çiğli ilçelerinde yaşayanlar Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaçta bitecek? sorularına yanıt arıyor. İZSU, yaşanan kesintilerin arıza ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında geçici olduğunu açıkladı.

BAYINDIR KIZILCAOVA 11.02.2026 saat 22:05 ile 12.02.2026 saat 11:05 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KIZILCAOVA MAHALLESİ ASFALT ALTI KÜME EVLERİNİN TAMAMINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLECEK.

BORNOVA RAFET PAŞA, YEŞİLOVA 12.02.2026 saat 08:56 ile 10:56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı A.İPEKÇİ - 4040 SOKAK KESİŞİMİ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ OLACAK.

MENEMEN İSTİKLAL 11.02.2026 saat 19:00 ile 21:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLESİ 12.02.2026 saat 09:17 ile 10:17 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

