İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan duyurular yakından takip edilirken, özellikle Bornova ve Çiğli ilçelerinde yaşayanlar Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaçta bitecek? sorularına yanıt arıyor. İZSU, yaşanan kesintilerin arıza ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında geçici olduğunu açıkladı.