iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Apple’ın eylülde tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle ilgili kritik bir iddia gündeme geldi. Buna göre şirket, bu iki amiral gemisinde uydu üzerinden 5G bağlantı desteğini devreye almayı hedefliyor. Böylece iPhone’larda halihazırda yalnızca acil durum mesajlaşmasıyla sınırlı olan uydu iletişimi, çok daha geniş kapsamlı bir bağlantı çözümüne dönüşebilir. İddialar, Apple’ın hücresel bağlantı tarafında dışa bağımlılığı azaltma stratejisiyle de örtüşüyor.