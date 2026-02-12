iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Apple, 2026 yılının sonlarında piyasaya sürülecek iPhone serisi için son derece sıkı maliyet yönetimi önlemleri uyguluyor. iPhone 18 Pro ve Pro Max için yeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in fiyatı belli oldu. İşte iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in beklenen fiyatı.
Apple’ın eylülde tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle ilgili kritik bir iddia gündeme geldi. Buna göre şirket, bu iki amiral gemisinde uydu üzerinden 5G bağlantı desteğini devreye almayı hedefliyor. Böylece iPhone’larda halihazırda yalnızca acil durum mesajlaşmasıyla sınırlı olan uydu iletişimi, çok daha geniş kapsamlı bir bağlantı çözümüne dönüşebilir. İddialar, Apple’ın hücresel bağlantı tarafında dışa bağımlılığı azaltma stratejisiyle de örtüşüyor.
Daha önce C1 modemle 4G ve 5G alanında ilk adımı atan şirketin, yeni nesil C2 modemle birlikte uydu destekli 5G bağlantıyı doğrudan cihaz içine entegre etmeyi planladığı öne sürülüyor. Öte yandan, tüm bu teknolojik yeniliklere rağmen Apple’ın iPhone 18 Pro modellerinde fiyat artışına gitmeyi düşünmediği de kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çekici detay olarak öne çıkıyor.
iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in fiyatı ne kadar olacak?
GF Securities analisti Jeff Pu'nun paylaştığı araştırma notuna göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, selefleriyle aynı fiyat etiketiyle satışa çıkabilir.
iPhone 18 Pro'nun 256 GB versiyonun 1.099 dolardan çıkacağını söyleyen Pu, 18 Pro'nun 1 TB versiyonunun 1.499 dolardan çıkacağını aktarıyor. iPhone 18 Pro Max'in 256 GB versiyonu 1.199 dolar, en pahalı versiyonu olan 2 TB olansa 1.999 dolara çıkabilir.