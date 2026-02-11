Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uygulanan vergi politikaları nedeniyle akaryakıt fiyatları her geçen gün değişmeye devam ediyor. Sürücüler, beklenen motorin zammı ve benzin zammı öncesinde güncel akaryakıt fiyatları 2026 listesini yakından takip ediyor. Türkiye'de yarından itibaren benzine yaklaşık 1,55 TL zam bekleniyor. Güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir için listelendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de akaryakıt fiyatları güncel listesi, zam beklentileri ve fiyat değişimleri ile ilgili son gelişmeler.

1 /9 Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum daha belirgindir. Fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, yerel piyasalardaki fiyatları etkileyebilir.

2 /9 Güncel Akaryakıt Fiyatları (11 Şubat 2026)

11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'nin üç büyük şehrinde ortalama akaryakıt litre fiyatları şu şekildedir. Bu fiyatlar, dağıtıcı şirketlere ve istasyonlara göre küçük değişiklikler gösterebilir.



3 /9 İstanbul Benzin : 55,47 TL Motorin : 57,74 TL LPG : 30,29 TL



4 /9 Ankara:

Benzin : 56,39 TL Motorin : 58,86 TL LPG : 30,17 TL



5 /9 İzmir:

Benzin : 56,68 TL Motorin : 59,13 TL LPG : 30,09 TL



6 /9 Akaryakıt Fiyatlarını Etkileyen 3 Temel Faktör Akaryakıt pompasına yansıyan fiyatlar, sadece bir şirketin kar marjından ibaret değildir; küresel ve yerel birçok etkenin bileşkesidir.





7 /9 1. Brent Petrolün Varil Fiyatı

Petrolün uluslararası piyasadaki temel belirleyicisi olan Brent petrolün varil fiyatı, ham madde maliyetini doğrudan etkiler. OPEC+ kararları, küresel arz/talep dengesi ve jeopolitik riskler (savaşlar, ambargolar) bu fiyatı hızla değiştirebilir. Petrol fiyatı yükseldikçe, rafineri çıkış fiyatı da yükselir.







8 /9 2. Döviz Kuru (Dolar/TL

Türkiye, akaryakıtı dolar üzerinden ithal etmektedir. Bu nedenle, uluslararası fiyatta bir değişiklik olmasa bile, dolar/TL kurundaki her yükseliş, ithalat maliyetini artırarak pompa fiyatlarına zam olarak yansır.