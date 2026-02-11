TOKİ Mersin 8 bin 190 konut kura çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu? TOKİ Mersin kura takvimi son durum

Mersin’de 8 bin 190 konut için hak sahiplerini belirleyecek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura çekilişine ilişkin tarih henüz netleşmedi. Kura takviminde yapılan güncelleme sonrası binlerce başvuru sahibi, resmi açıklamalara yeniden odaklandı. Mersin TOKİ kurası ne zaman, çekiliş bu hafta mı? sorularının yanıtı için gözler, TOKİ’den gelecek duyuruya çevrilirken, kura sürecine dair kesin tarihin açıklanması bekleniyor.
Türkiye genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında v’de yapılacak konutlar için kura süreci yakından izleniyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Mersin’e ayrılan 8 bin 190 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Ancak kentte yapılması planlanan çekiliş için daha önce paylaşılan tarihte değişikliğe gidildi.
Mersin TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
TOKİ Mersin kura çekiliş tarihi henüz belli olmadı. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilerliyor ve Mersin için kesin tarihin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
Mersin TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Mersin TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Mersin kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Mersin'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
MERSİN MERKEZ (AKDENİZ,MEZİTLİ,TOROSLAR,YENİŞEHİR) 5000
AYDINCIK 40
ERDEMLİ 500
GÜLNAR 100
MUT 750
SİLİFKE 800
TARSUS 1000
TOKİ Mersin kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Mersin kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Mersin'de fiyatlar şu şekilde:
Mersin'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Mersin'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Mersin'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.