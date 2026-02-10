Vatandaşlık maaşı ne zaman, kime verilecek, başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasında detaylar netleşiyor. 2026 yılında pilot uygulamalarla hayata geçecek olan sistem, Türkiye’de "hiçbir hanenin gelirsiz kalmamasını" hedefliyor. İşte vatandaşlık maaşı yardımına ilişkin detaylar.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 2026 bütçe görüşmeleri sırasında GETAD’ı kamuoyuna duyurmuştu. Yılmaz, pilot uygulamanın birkaç ilde başlayacağını ifade etmişti. Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor. Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Uygulama hayata geçtiğinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Habertürk’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek. Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
