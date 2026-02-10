Yeni Şafak
BİM 10 - 13 Şubat satışta olacak ürünler kataloğunu yayınladı: Bugün Bim'e hangi ürünler gelecek?

09:2210/02/2026, Salı
Yeni Şafak
BİM Aktüel kataloğu BİM, 10 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Beyaz eşyadan mutfak ürünlerine, mobilyadan küçük ev aletlerine kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. 18 Parça Yemek Takımı, Kalp Şekilli Döküm Tencere, Çelik Sahan Seti ve daha fazlası BİM'de olacak. İşte BİM 10 - 13 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM aktüel kataloğu 10-13 Şubat 2026 ürünleri yayımlandı. Sevgililer Günü’ne özel Kalp Şekilli Döküm Tencere, Kütahya Porselen Yemek Takımı ve Çiçek Lego gibi ürünler raflarda yerini alacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte güncel BİM afişi ve fiyat listesi…

