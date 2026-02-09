Altın fiyatlarında yön arayışı: Ons altındaki toparlanma Türkiye’de fiyatları nasıl etkiliyor? İşte 9 Şubat 2026 gram ve çeyrek altında son durum

Borsa İstanbul’da kilogram altın yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününü artışla tamamladı. Gün içinde 6 milyon 936 bin lira ile 7 milyon 410 bin lira aralığında işlem gören kilogram altın, kapanışta 7 milyon 317 bin liraya yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 13,8 milyar lirayı aştı.