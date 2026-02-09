Altın fiyatlarında yön arayışı: Ons altındaki toparlanma Türkiye’de fiyatları nasıl etkiliyor? İşte 9 Şubat 2026 gram ve çeyrek altında son durum

Altın piyasalarında gözler 9 Şubat 2026 fiyatlamalarına çevrildi. Gram ve çeyrek altın iç piyasada yukarı yönlü seyrini sürdürürken, ons altının 5 bin dolar eşiği üzerindeki tutunma çabası dikkat çekiyor. Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının adımları ve artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler ve güncel rakamlar.
Altın fiyatları 9 Şubat 2026 tarihinde hem küresel hem de yurt içi gelişmelerin etkisiyle hareketli bir görünüm sergiliyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Küresel piyasalarda ons altının 5 bin dolar eşiği çevresindeki seyri, Türkiye’de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Saat 18.30 itibarıyla iç piyasada altın satış fiyatları şu seviyelerde işlem görüyor: Gram altın 7.046 TL’den, çeyrek altın 12.072 TL’den, yarım altın 24.136 TL’den ve cumhuriyet altını 48.052 TL’den alıcı buluyor. Fiyatlardaki bu görünüm, altına olan talebin güçlü kaldığını gösteriyor.
Ons altın 5 bin dolar çevresinde tutunuyor
Ocak ayı sonunda yaşanan sert geri çekilmenin ardından ons altın yeniden denge arayışına girdi. Yılın ilk günlerinde 4 bin 321 dolar seviyesinde bulunan ons fiyatı, ay sonunda 5 bin 600 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Şubat başında gelen satışlarla 4 bin 402 dolara kadar gerileyen fiyat, bugün itibarıyla yeniden 5 bin doların üzerine toparlandı.
Yüksek oynaklık dikkat çekiyor
Sabah saatlerinde 5 bin 45 doları test eden ons altın, gün içinde sınırlı geri çekilse de yükselişinin önemli bir bölümünü korudu. Son fiyatlamalar, zirveden sonra yaşanan kayıpların yaklaşık yarısının telafi edildiğine işaret ediyor. Yıl başından bu yana ons altındaki yükseliş 650 doların üzerine çıktı.
Gümüş piyasasında sert dalgalanma
Altına kıyasla gümüşte daha sert fiyat hareketleri öne çıkıyor. Daha önce gördüğü zirveden sonra ciddi bir değer kaybı yaşayan gümüş, bugün yüzde 5’e yaklaşan yükselişle yeniden 80 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yıl başından bu yana gümüş, performans açısından altının önünde bulunuyor.
Borsa İstanbul’da kilogram altın yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününü artışla tamamladı. Gün içinde 6 milyon 936 bin lira ile 7 milyon 410 bin lira aralığında işlem gören kilogram altın, kapanışta 7 milyon 317 bin liraya yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 13,8 milyar lirayı aştı.