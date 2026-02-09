Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Altın fiyatlarında yön arayışı: Ons altındaki toparlanma Türkiye’de fiyatları nasıl etkiliyor? İşte 9 Şubat 2026 gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatlarında yön arayışı: Ons altındaki toparlanma Türkiye’de fiyatları nasıl etkiliyor? İşte 9 Şubat 2026 gram ve çeyrek altında son durum

18:459/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın piyasalarında gözler 9 Şubat 2026 fiyatlamalarına çevrildi. Gram ve çeyrek altın iç piyasada yukarı yönlü seyrini sürdürürken, ons altının 5 bin dolar eşiği üzerindeki tutunma çabası dikkat çekiyor. Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının adımları ve artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler ve güncel rakamlar.

Altın fiyatları 9 Şubat 2026 tarihinde hem küresel hem de yurt içi gelişmelerin etkisiyle hareketli bir görünüm sergiliyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Küresel piyasalarda ons altının 5 bin dolar eşiği çevresindeki seyri, Türkiye’de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Saat 18.30 itibarıyla iç piyasada altın satış fiyatları şu seviyelerde işlem görüyor: Gram altın 7.046 TL’den, çeyrek altın 12.072 TL’den, yarım altın 24.136 TL’den ve cumhuriyet altını 48.052 TL’den alıcı buluyor. Fiyatlardaki bu görünüm, altına olan talebin güçlü kaldığını gösteriyor.

Ons altın 5 bin dolar çevresinde tutunuyor

Ocak ayı sonunda yaşanan sert geri çekilmenin ardından ons altın yeniden denge arayışına girdi. Yılın ilk günlerinde 4 bin 321 dolar seviyesinde bulunan ons fiyatı, ay sonunda 5 bin 600 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Şubat başında gelen satışlarla 4 bin 402 dolara kadar gerileyen fiyat, bugün itibarıyla yeniden 5 bin doların üzerine toparlandı.

Yüksek oynaklık dikkat çekiyor

Sabah saatlerinde 5 bin 45 doları test eden ons altın, gün içinde sınırlı geri çekilse de yükselişinin önemli bir bölümünü korudu. Son fiyatlamalar, zirveden sonra yaşanan kayıpların yaklaşık yarısının telafi edildiğine işaret ediyor. Yıl başından bu yana ons altındaki yükseliş 650 doların üzerine çıktı.

Gümüş piyasasında sert dalgalanma

Altına kıyasla gümüşte daha sert fiyat hareketleri öne çıkıyor. Daha önce gördüğü zirveden sonra ciddi bir değer kaybı yaşayan gümüş, bugün yüzde 5’e yaklaşan yükselişle yeniden 80 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Yıl başından bu yana gümüş, performans açısından altının önünde bulunuyor.

Borsa İstanbul’da kilogram altın yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününü artışla tamamladı. Gün içinde 6 milyon 936 bin lira ile 7 milyon 410 bin lira aralığında işlem gören kilogram altın, kapanışta 7 milyon 317 bin liraya yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 13,8 milyar lirayı aştı.

#altın fiyatları
#ons altın
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#türkiye
#altın piyasası
#altın yatırımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel güvenlik görevlisi sınavı 2026 Şubat takvimi: ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi tarihleri