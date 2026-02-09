Gaziantep TOKİ Kura Çekim Tarihi Ne Zaman? TOKİ Gaziantep Çekilişi Tarihi Belli Oldu Mu, Açıklandı Mı?

TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ tarafından yayımlanan mevcut kura takvimine göre Gaziantep TOKİ kura çekiliş tarihi henüz netleşmiş değil. Yetkililerden yapılan son değerlendirmelere göre, Şubat ayının ilk haftasında açıklanması beklenen yeni kura takviminde Gaziantep’in de yer alması öngörülüyor. Kura tarihi TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek. Tarih belli olur olmaz gelişmeler anlık olarak güncellenecek.