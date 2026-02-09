Ankara’da su kesintisi takvimi yeniden duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 9 Şubat yani bugün kent genelinde bazı mahallelerde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. ASKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre; Kızılcahamam, Polatlı ve Beypazarı'ndaki kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri netleşti. Ankaralıların merakla takip ettiği kesintilere ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek, hangi mahallelerde ve kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 9 Şubat Ankara su kesintisi güncel listesi
Ankara genelinde su kesintisi olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilirken, ASKİ’den Beypazarı, Polatlı ve Kızılcahamam ilçesi için önemli bir açıklama geldi. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesi Kümeevler Sokak’ta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi kararı alındı. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek, hangi ilçelerde ve kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 9 Şubat Ankara su kesintisi güncel listesi.
BEYPAZARI’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 9.02.2026 08:45:00
Tamir Tarihi: 9.02.2026 17:00:00
Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Fatih Caddesi Ve civarı.
KIZILCAHAMAM'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 9.02.2026 20:00:00
Tamir Tarihi: 10.02.2026 06:00:00
Tesisler Dairesi Başkanlığınca 3000'lik Pompa İstasyonun Manevra Odasındaki giriş-çıkış boruları ile vanaların yenileme çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi oluşacaktır.
Etkilenen Yerler: Kızılcahamam İlçe Geneli (Akçay, Karşıyaka, Kemalpaşa, İsmetpaşa ve Yenice Mahalleleri)
POLATLI'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 9.02.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.02.2026 16:00:00
Şentepe Mahallesi Güney Sokak üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 16:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Şentepe mah. Bir Bölümü.