Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı, kent genelinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Günlerdir aralıklarla devam eden yağışların ardından bazı bölgelerde biriken kar kütleleri, adeta kardan kaleleri andıran görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle yüksek kesimler ve yerleşim alanlarının çevresinde metrelerce yükselen kar yığınları, görenlerin ilgisini çekti.Yetkililer, kar birikintilerinin oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 96 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekiplerinin yoğun bir çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, 10 ayrı şantiyede görev yapan 90 personel ile 70 iş makinesinin karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edildi.