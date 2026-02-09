33 ilin nüfusu azaldı, İstanbul liderliğini korudu

2025’te 33 ilin nüfusu bir önceki yıla göre azaldı. İstanbul, 15 milyon 754 bin 53 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık ili olmaya devam etti. İstanbul’u 5 milyon 910 bin 320 kişiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişiyle İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişiyle Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu. Bayburt’un ardından Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis geldi.

İlçeler bazında ise bir ilk yaşandı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye’de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu.







