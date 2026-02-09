Türkiye’nin nüfusu 2025 yılında 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi. Açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 754 bin 53 kişilik nüfusuyla liderliğini korurken, kilometrekareye düşen 2 bin 943 kişiyle Türkiye’nin en yoğun ili olma unvanını tazeledi. İstanbul'da kaç kişi yaşıyor? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? İstanbul'da en az nüfusa sahip ilçe hangisi? İstanbul'da yaşayan kadın ve erkek sayısı.
Mega kentte demografik değişim hız kazanıyor; Türkiye’nin nüfus bakımından 1 milyonu geçen ilk ilçesi unvanını alan Esenyurt, İstanbul’un büyüme hızını gözler önüne serdi.
İstanbul Türkiye’nin %18,3’ünü Barındırıyor
TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Bu nüfusun yaklaşık her 5 kişisinden biri İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla oranla 52 bin 451 kişi artış göstererek 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Ankara ve İzmir, mega kenti izlese de İstanbul ile aradaki fark devasa boyutunu koruyor.
Esenyurt Tarihe Geçti: 1 Milyonu Aşan İlk İlçe
İstanbul sadece il bazında değil, ilçeleriyle de Türkiye’nin demografik yapısını şekillendiriyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye tarihinde 1 milyon sınırını aşan ilk ilçe olma başarısını gösterdi. Esenyurt bu rakamla, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu onlarca ili geride bırakarak Türkiye’nin en kalabalık yerleşim birimi oldu.
Nüfus Yoğunluğunda Uçurum: Kilometrekareye 2.943 Kişi
Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı (nüfus yoğunluğu) ortalama 112 kişi olarak hesaplanırken, İstanbul bu alanda benzersiz bir noktada yer alıyor. İstanbul, kilometrekare başına düşen 2 bin 943 kişiyle nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. İstanbul’un ardından 633 kişi ile Kocaeli ve 395 kişi ile Yalova geliyor. Türkiye’nin en az yoğunluklu ili olan Tunceli’de ise bu rakam sadece 11 kişi.
Kentleşme ve Yaşlanan Nüfus Trendi
Veriler, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da kentleşme oranının arttığını ve nüfusun yaşlanma eğilimine girdiğini gösteriyor. Türkiye genelinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,6’ya çıkarken, ortanca yaş 34,9’a yükseldi. İstanbul, bu yüksek kentleşme ve demografik dönüşümün merkez üssü olmayı sürdürüyor.
GENEL NÜFUS VE ARTIŞ HIZI!
Türkiye’nin nüfusu istikrarlı artışını sürdürerek yeni bir eşiği geride bıraktı:
Toplam Nüfus: 86.092.168 kişi (2025 sonu itibarıyla).
Artış Miktarı: Bir önceki yıla göre 427.224 kişilik artış.
Nüfus Artış Hızı: 2023’te binde 1,1 olan hız, 2024 verilerinde binde 3,4’e, 2025 sonuçlarında ise binde 5’e yükseldi.
33 ilin nüfusu azaldı, İstanbul liderliğini korudu
2025’te 33 ilin nüfusu bir önceki yıla göre azaldı. İstanbul, 15 milyon 754 bin 53 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık ili olmaya devam etti. İstanbul’u 5 milyon 910 bin 320 kişiyle Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişiyle İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişiyle Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişiyle Antalya izledi.
Nüfusu en az olan il 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu. Bayburt’un ardından Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis geldi.
İlçeler bazında ise bir ilk yaşandı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 kişilik nüfusuyla Türkiye’de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu.
Türkiye hızla yaşlanıyor
Nüfus piramidi verileri, Türkiye’de yaşlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdi. Ortanca yaş, 2024’te 34,4 iken 2025’te 34,9’a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 34,2’ye, kadınlarda ise 35,7’ye çıktı.
Ortanca yaşın en yüksek olduğu il 44 ile Sinop olurken, en düşük ortanca yaş 21,8 ile Şanlıurfa’da kaydedildi. Hem kadınlarda hem erkeklerde en yaşlı nüfus yapısına sahip il yine Sinop oldu.
Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5’e yükselirken, 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusun oranı yüzde 20,4’e geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise yüzde 11,1’e çıktı.