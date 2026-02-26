UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanşında Fenerbahçe, İngiltere’de Nottingham Forest’a konuk oluyor. TRT 1 ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek final umudunu sürdürmek için tarihi bir geri dönüş hedefliyor.
Tur ihtimali ve senaryolar
Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselebilmesi için en az üç farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor. Üç farklı zafer durumunda mücadele uzatmalara taşınacak, eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu belirleyecek. Temsilcimizin dört ya da daha farklı kazanması halinde ise adını doğrudan son sekize yazdırması mümkün olacak. Nottingham Forest’ın galibiyeti ya da beraberlik, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğunu noktalayacak.
Avrupa’da 300. sınav
Bu akşamki karşılaşma, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki 300. maçı olacak. Sarı-lacivertliler bugüne dek 117 galibiyet ve 65 beraberlik elde ederken, 117 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa arenasında 407 gol atan temsilcimiz, kalesinde 422 gol gördü. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kulvarında ise 157 maçta 67 galibiyet elde eden Fenerbahçe, bu organizasyondaki 158. sınavına çıkacak.
Eksikler dikkat çekiyor
Kadıköy’deki ilk maçta kart gören Jayden Oosterwolde ile Fred cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Edson Alvarez ve Ederson yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle İngiltere kafilesine dahil edilmedi. Kalede ise sakat Ederson’un yerine Tarık Çetin görev yapacak. 29 yaşındaki kaleci, Avrupa kupalarında ilk kez forma giyecek.
İngiliz takımlarına karşı tablo
Fenerbahçe, İngiliz ekipleriyle bugüne kadar 22 kez karşılaştı ve bu maçlarda 5 galibiyet aldı. Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi takımlarla oynayan sarı-lacivertliler, Nottingham Forest ile ikinci kez kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip ise Premier Lig’de bu sezon alt sıralarda yer alıyor ve son lig maçında Liverpool’a 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. VAR odasında ise Marco Di Bello görev yapacak.
İlk 11'ler belli oldu
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif