İngiliz takımlarına karşı tablo

Fenerbahçe, İngiliz ekipleriyle bugüne kadar 22 kez karşılaştı ve bu maçlarda 5 galibiyet aldı. Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi takımlarla oynayan sarı-lacivertliler, Nottingham Forest ile ikinci kez kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip ise Premier Lig’de bu sezon alt sıralarda yer alıyor ve son lig maçında Liverpool’a 1-0 mağlup oldu.