Gümüşhane'de okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okullar açık mı, kamu personeline idari izin var mı? Valilik açıkladı

Kamu personeline idari izin





Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personelin yanı sıra, çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula devam eden kadın çalışanların da 27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu ise ilgili birim amirlerince değerlendirilecek.





Gümüşhane’de kar tatili kararı, kış şartlarının ulaşım ve günlük hayat üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak alındı.