Gümüşhane'de okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okullar açık mı, kamu personeline idari izin var mı? Valilik açıkladı

Gümüşhane’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim faaliyetleri durduruldu. Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma tehlikesi nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.
Kar yağışı ve buzlanma uyarısı
Valiliğin değerlendirmesine göre, meteorolojik veriler kar yağışının aralıklarla süreceğine ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanma oluşabileceğine işaret ediyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tedbir alındı.
Tüm eğitim kurumları kapsama alındı
Alınan karar doğrultusunda Gümüşhane il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat’ta ders yapılmayacak. Kreşler ve anaokulları da tatil kararına dahil edildi. Böylece il genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiş oldu.
Kamu personeline idari izin
Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personelin yanı sıra, çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula devam eden kadın çalışanların da 27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu ise ilgili birim amirlerince değerlendirilecek.
Gümüşhane’de kar tatili kararı, kış şartlarının ulaşım ve günlük hayat üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak alındı.