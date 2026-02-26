Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gümüşhane'de okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okullar açık mı, kamu personeline idari izin var mı? Valilik açıkladı

Gümüşhane'de okullar tatil mi? 27 Şubat yarın okullar açık mı, kamu personeline idari izin var mı? Valilik açıkladı

20:0326/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gümüşhane Valiliği, etkisini sürdüren kar yağışı ve beklenen buzlanma riski nedeniyle 27 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Karar, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsarken, belirli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Gümüşhane’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim faaliyetleri durduruldu. Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma tehlikesi nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Kar yağışı ve buzlanma uyarısı


Valiliğin değerlendirmesine göre, meteorolojik veriler kar yağışının aralıklarla süreceğine ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanma oluşabileceğine işaret ediyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tedbir alındı.

Tüm eğitim kurumları kapsama alındı


Alınan karar doğrultusunda Gümüşhane il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat’ta ders yapılmayacak. Kreşler ve anaokulları da tatil kararına dahil edildi. Böylece il genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiş oldu.

Kamu personeline idari izin


Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personelin yanı sıra, çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula devam eden kadın çalışanların da 27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu ise ilgili birim amirlerince değerlendirilecek.


Gümüşhane’de kar tatili kararı, kış şartlarının ulaşım ve günlük hayat üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak alındı.

#gümüşhane
#okul tatili
#kar yağışı
#eğitime ara
#gümüşhane valiliği
#idari izin
#kamu personeli
#buzlanma
#hava durumu
#Gümüşhane'de okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl'de okullar tatil mi? 27 Şubat kar tatili var mı? Valilik açıklaması