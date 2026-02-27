Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest’ı rövanşta 2-1 yenmesine rağmen toplam skorla (4-2) turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 22 ile 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu (2) attı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Nottingham Forest ile karşılaştı.
The City Ground Stadyumu’nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 2-1 galibiyetle ayrılmasına rağmen, ilk maçtaki skorun da etkisiyle toplamda 4-2 geride kalarak organizasyona veda etti.
Fenerbahçe'nin gollerini 22 ile 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu (2) atarken, Nottingham'ın golünü 68. dakikada Hudson-Odoi kaydetti.
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.
22' Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Sidiki Cherif'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Stefan Ortega'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.
24' Omari Hutchinson'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Elliot Anderson'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.
45' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Sidiki Cherif'in yaptığı vuruşta Stefan Ortega topu uzaklaştırmayı başardı.
48' Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Stefan Ortega ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.
50' Ceza alanında topla buluşan Jair Paula'nın yaptığı vuruşta Tarık Çetin topu uzaklaştırmayı başardı. Pozisyonun devamında Nicolas Dominguez'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.
68' Aina'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Callum Hudson-Odoi, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.
79' Igor Jesus'un ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Tarık Çetin gole izin vermedi.
89'Elliot Anderson'ın pasıyla topla buluşan Omari Hutchinson'ın hızla ilerleyerek ceza yayından karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Tarık Çetin gole izin vermedi.