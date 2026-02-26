Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor Shkendija'yı saf dışı bıraktı: Son 16'ya yükseldi

Samsunspor Shkendija'yı saf dışı bıraktı: Son 16'ya yükseldi

22:3626/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ntcham'ın golü sonrası Samsunsporlu futbolcuların yaşadığı gol sevinci.
Ntcham'ın golü sonrası Samsunsporlu futbolcuların yaşadığı gol sevinci.

Temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı 4-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Makedon ekibi Shkendija'yı ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar, 4-0 galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

Samsunspor'a turu getiren golleri 53. dakikada Ntcham (P), 70. dakikada Cheriff Ndiaye ve 78, 90+2. dakikada Mouandilmadji (2) kaydetti.

Son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlıların muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk ile Rayo Vallecano oldu.


SAMSUNSPOR - SHKENDIJA İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Mouandilmadji, Ndiaye.

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Tamba, Spahiu, Latifi, Ndzengue.


MAÇTAN DAKİKALAR

7' Defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15' Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.

45' Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.

İKİNCİ YARI

51' Samsunspor öne geçti! Kazanılan penaltıda topun başına geçen Olivie Ntcham sol köşeye topu ağlara gönderdi: 1-0.

70' Temsilcimiz farkı 2'ye çıkarttı! Ceza sahası içinde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cherif Ndiaye topu ağlara gönderdi: 2-0.

78' Marius Mouandilmadji tabelayı 3 - 0 olarak değiştirdi.

(DAKİKALAR GÜNCELLENECEKTİR)


SAMSUNSPOR - SHKENDIJA MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - SHKENDIJA MAÇ ÖZETİ
Samsunspor - Shkendija maçının özetini izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI

#Samsunspor
#Shkendija
#UEFA Konferans Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 tabii canlı izle 26 Şubat: UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları TRT 1 tabii canlı yayın izle