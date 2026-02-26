Temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı 4-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Makedon ekibi Shkendija'yı ağırladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar, 4-0 galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.
Samsunspor'a turu getiren golleri 53. dakikada Ntcham (P), 70. dakikada Cheriff Ndiaye ve 78, 90+2. dakikada Mouandilmadji (2) kaydetti.
Son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlıların muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk ile Rayo Vallecano oldu.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Mouandilmadji, Ndiaye.
7' Defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
15' Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.
45' Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.
51' Samsunspor öne geçti! Kazanılan penaltıda topun başına geçen Olivie Ntcham sol köşeye topu ağlara gönderdi: 1-0.
70' Temsilcimiz farkı 2'ye çıkarttı! Ceza sahası içinde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cherif Ndiaye topu ağlara gönderdi: 2-0.
78' Marius Mouandilmadji tabelayı 3 - 0 olarak değiştirdi.
